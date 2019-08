“É um candidato ao título, o último campeão, tem jogadores de grande qualidade, um coletivo forte, não encontro, infelizmente, pontos fracos. Vai ser muito difícil para nós, mas temos que jogar contra este adversário, temos que o respeitar, sermos humildes, mas também ambiciosos, destemidos, porque jogamos em casa, e superarmo-nos, porque queremos muito vencer”, disse.

O técnico considerou ainda que, no recente ‘clássico’ na Luz, que os ‘dragões’ venceram por 2-0, houve mais mérito do FC Porto do que demérito do Benfica.

“O FC Porto esteve muito bem, soube aproveitar as oportunidades que criou, e nestes jogos entre grandes equipas são os detalhes que decidem”, disse.

Ricardo Sá Pinto frisou ainda a necessidade de saber tapar os caminhos de Pizzi e Rafa.

“No último terço, sem dúvida, são os jogadores mais influentes nesta altura, mas não no jogo todo do Benfica, que tem largura, bons laterais e médios, que dão muita segurança. Não podemos dar espaço a esses jogadores, à sua criatividade, velocidade e talento que têm decidido alguns jogos”, disse.

Sobre o sorteio da Liga Europa, que determinou que o Sporting de Braga tenha ficado num grupo com os turcos do Besiktas, os ingleses do Wolverhampton e os eslovacos do Slovan Brastislava, Sá Pinto disse sentir-se “muito orgulhoso” do que a equipa alcançou.

“Foi extraordinário, conseguimos o grande objetivo da época já em agosto, o que é notável, agora tudo o que pudermos acrescentar será bem vindo”, disse.

Questionado sobre se a recente convocatória do selecionador Fernando Santos podia ter incluído algum jogador do Sporting de Braga, nomeadamente Ricardo Horta e André Horta, Sá Pinto frisou que essa é uma ambição do clube e dos jogadores: “a ver vamos, pode ser que no futuro possam fazer parte.”

Sporting de Braga, sétimo classificado, com quatro pontos, e Benfica, quinto, com seis, defrontam-se a partir das 21:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.