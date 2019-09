"O Benfica não pode exigir que os outros façam aquilo que eles não fazem na casa deles, os preços que o Braga praticou são os que o Benfica pratica em sua casa. Depois, o Sporting de Braga propôs uma permuta de 1.500 bilhetes, os cinco por cento da lotação do estádio, a 10 euros com o mesmo preço em Lisboa e o Benfica rejeitou isso", disse.

António Salvador falava à margem da apresentação do "Ritual do Guerreiro", uma iniciativa conjunta da Associação Comercial de Braga (ACB), Sporting de Braga e Central de Cervejas (CC) que visa o "reforço da cumplicidade dos bracarenses com o seu clube", como explicou o presidente da ACB, Macedo Barbosa.

Através do consumo dos produtos da CC nos jogos em casa e fora do campeonato, nos 49 estabelecimentos aderentes, os adeptos habilitam-se a prémios, nomeadamente bilhetes para jogos do Sporting de Braga e produtos de merchandising.

António Salvador frisou que a parceria hoje firmada é mais uma no sentido da vontade de uma "aproximação e uma ligação mais forte do clube com a cidade".