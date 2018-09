O extremo do Benfica Salvio foi dispensado da convocatória da seleção argentina de futebol para os jogos particulares com Guatemala e Colômbia, nos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira a federação.

“Focado em estar a 100%. Estas duas semanas vão servir para recuperar bem o meu tornozelo e estar a 100%. Não se preocupem”, escreveu Salvio na rede social Instagram, após ter sido divulgada a dispensa da seleção.

O selecionador interino Lionel Scaloni teve ainda de abdicar do defesa do Sevilha Gabriel Mercado, que se lesionou no domingo no dérbi frente ao Bétis, para a Liga espanhola, e chamou, face a estas ausências, o defesa Renzo Saravia, do Racing.

A Argentina, que vai contar com o médio sportinguista Battaglia, vai defrontar a seleção guatemalteca, no sábado, e, quatro dias depois, a colombiana.