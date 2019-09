O treinador dos açorianos, João Henriques, vem desde a época passada tecendo críticas ao relvado, e um 'ranking' da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, traçado na primeira jornada, colocou o relvado do Estádio de São Miguel como o oitavo e último classificado com a nota de 1,81 em cinco pontos possíveis.

"Há que verificar e analisar aquilo que são as competências do Santa Clara nesta matéria e as competências do Governo [Regional] nesta matéria", considerou o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, no final do encontro com o chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

O governante reconheceu que o relvado "é talvez dos mais antigos que existem", mas lembrou os investimentos do executivo no estádio.

"Convém não esquecer, na apreciação que se faz, o grau de compromisso e grau de investimento que o Governo Regional tem tido", com investimentos "que se aproximam de um milhão de euros" em matérias como iluminação ou segurança do recinto.

No que refere ao relvado, Vasco Cordeiro declarou: "É uma matéria que estamos a analisar de forma a - no ponto de vista daquilo que são infraestruturas públicas que também servem, mas não servem só, o Santa Clara - podermos ter condições adequadas para a prática desportiva".

O Santa Clara segue, após a quarta jornada da I Liga, em nono lugar da tabela classificativa do mais alto escalão do futebol português.