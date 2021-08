Os golos do encontro foram apontados ainda na primeira parte, por Carlos Júnior, aos 14 minutos, e Mansur aos 45+1.

No arranque da partida, o jogo foi disputado a um ritmo alto, com o Santa Clara a dominar a posse de bola e o Olimpija Ljubljana decidido em manter a organização defensiva.

A equipa portuguesa procurou pressionar, não deixando a formação eslovena sair a jogar.

Fruto dessa estratégia, o Santa Clara conseguiu chegar ao golo aos 14 minutos. Recuperação próxima da área contrária de Morita e, após um lance desenhado por Rafael Ramos, Lincoln e Jean Patric, Carlos Júnior cabeceou para o fundo das redes contrárias.

Apesar da vantagem, o Santa Clara não tirou o ‘pé do acelerador’. Os açorianos continuaram a pressionar e a dominar a partida, mantendo o jogo sempre próximo da baliza eslovena.

Os açorianos, contudo, não conseguiram transformar o domínio em oportunidades de golo. Aos 26 minutos, Jean Patric com um corredor aberto até à baliza contrária, caminhou isolado, mas acabou travado na ‘cara do golo’ por um defesa esloveno.

Ainda assim, a equipa de Daniel Ramos ampliou a vantagem ainda antes do intervalo. Quando passava um minuto dos 45 regulamentares, Mansur, após um canto, apareceu sozinho na área para cabecear para o fundo das redes contrárias.

Apesar do domínio açoriano e do jogo bem disputado, ao intervalo a estatística demonstrava apenas dois remates enquadrados dos açorianos, perante zero remates dos eslovenos.

No regresso das ‘cabines’, o Santa Clara esteve muito próximo de fazer o terceiro tento. Cruzamento de Cryzan e cabeçada de Carlos Júnior, que passou a centímetros do poste de Vidmar.

O Santa Clara controlou o encontro, enquanto o Olimpija Ljubljana teve sempre dificuldades em levar o esférico à baliza de Marco.

O jogo tornou-se ainda mais fácil para os açorianos quando o árbitro mostrou o vermelho direto a Korun, aos 62 minutos, devido a um corte com a mão.

Com mais um elemento, a equipa do Santa Clara continuou a dominar o jogo, mantendo a posse de bola no meio campo contrário, perante um Olimpija Ljubljana que não conseguiu levar qualquer perigo à baliza contrária ao longo dos 90 minutos.