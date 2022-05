Santi Mina, jogador espanhol de 26 do Celta de Vigo, foi condenado esta quarta-feira pelo Tribunal de Almería a quatro anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma mulher em junho de 2017, no município de Mojácar, em Almeria.

De acordo fontes judiciais informaram à Europa Press, a sentença implica cinco anos de liberdade supervisionada e 12 anos de uma restrição de 500 metros de distância para a vítima. O futebolista terá ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros.

Mina foi absolvido pelo tribunal do crime de agressão sexual, pelo qual o Ministério Público espanhol tinha pedido oito anos e meio de prisão, com os magistrados a considerar que os atos do jogador não foram violentos ou intimidatórios.

Quando as acusações recaíram sobre Santi Mina, o Celta de Vigo emitiu um comunicado em que repudiou as acusações de que o jogador era alvo, distanciando-se delas, mas mantendo o direito à defesa do atleta, pelo que este nunca foi afastado do grupo tendo, inclusive, sido titular no último domingo no empate em Granada.