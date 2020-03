“Estar nos Jogos Olímpicos é sempre o nosso máximo objetivo, como atletas, mas agora impõe-se que sejamos todos bons cidadãos, e ajamos de maneira responsável. A humanidade precisa de estar unida para vencer este vírus! Continuo a treinar o melhor possível, mas sinceramente é esta a minha prioridade”, afirmou a judoca do Benfica, em declarações à agência Lusa.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021″, lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional”.

“Fico satisfeita com esta decisão, creio que ficamos todos, é a mais sensata. Acima de tudo tem de estar a saúde das pessoas. Para todos os envolvidos, não estou a imaginar como seria possível pensar-se e usufruir de uns Jogos Olímpicos agora. O impacto do que está a acontecer no mundo ultrapassa tudo isto. Quando os Jogos Olímpicos chegarem, tenciono estar preparada, como sempre”, frisou Telma Monteiro.