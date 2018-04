O Schalke 04 venceu hoje o Borussia Dortmund, por 2-0, para a 30.ª jornada da I Liga alemã de futebol, que tem já no Bayern Munique o virtual campeão, e segurou o segundo lugar com uma vantagem de quatro pontos.

O ucraniano Yevhen Konoplyanka, aos 50 minutos, e o brasileiro Naldo, aos 82, assistidos pelo alemão Daniel Caligiuri, foram os marcadores dos golos do Schalke 04, que passa a somar 55 pontos, menos 20 do que o Bayern Munique.

O Borussia Dortmund, com 51 pontos, caiu da terceira para a quarta posição da Bundesliga, por troca com o Bayern Leverkusen, também com 51, que no sábado venceu o Eintracht Frankfurt, por 4-1.

No outro encontro do dia de hoje, Werder Bremen e Leipzig empataram a 1-1. O finlandês Niklas Moisander colocou o Werder Bremen em vantagem, aos 28 minutos, mas o RB Leipzig, com o português Bruma no banco, empatou pelo inglês Ademola Lookmann, aos 50.

O RB Leipzig segue na sétima posição com 46 pontos, ainda na luta pelo acesso aos lugares europeus, e o Werder Bremen ocupa a 12.ª, com 36, somando mais nove pontos do que o Mainz, que ocupa o lugar de acesso ao ‘play-off’ de permanência.