“O Casper [Tengstedt] lesionou-se ontem [quarta-feira] e está de fora amanhã [sexta-feira] e provavelmente também nos próximos jogos, em janeiro. Temos de encontrar soluções, mas temos um plantel com muita qualidade, diferentes opções, por isso vamos apresentar uma equipa forte” frente ao Famalicão, adiantou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

Em antevisão à receção aos minhotos, a contar para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, Schmidt assumiu ainda que tem “alguns problemas para resolver” devido ao elevado número de ausências por lesão (Alexander Bah, Juan Bernat, David Neres e Tegstedt) ou castigo (Otamendi), mas desvalorizou a questão, ao frisar que está “completamente focado nos disponíveis”.

“Quando faltam jogadores é sempre uma oportunidade para outros aparecerem. Às vezes precisam destes momentos e pode ser uma vantagem para as próximas semanas se alguns jogadores conseguirem um bom desempenho para serem mais do que uma opção no banco”, lembrou.

O técnico, de resto, conta ter alguns elementos de volta já em janeiro, incluindo David Neres, que “está de volta aos treinos individuais” no Seixal e “a cumprir a última fase da recuperação no relvado”.

Além disso, acredita que não vai perder no merccado de transferências de janeiro alguns jogadores que têm sido importantes na equipa, tais como João Neves e António Silva, com quem fala “todos os dias”.

“Estamos a meio da época e temos grandes objetivos no Benfica. De certeza que não deixaremos sair nenhum destes jogadores, porque precisamos deles. E o segundo ponto é que ninguém quer sair, portanto, não há qualquer problema em relação a isso”, revelou Schmidt.

O Benfica recebe o Famalicão na sexta-feira, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

Os dois clubes defrontaram-se há cerca de um mês, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, numa partida em que os ‘encarnados’ venceram por 2-0, com golos de Riccieli (72 minutos, na própria baliza) e Rafa Silva (77).

“Jogámos contra o Famalicão há umas semanas para a Taça, então sabemos que são uma equipa muito organizada, compacta, com muita qualidade nas transições e qualidade individual na frente. Precisámos de ser pacientes para decidir o jogo e amanhã [sexta-feira] vai ser o mesmo”, lembrou o treinador.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar da I Liga, com 33 pontos, a um ponto do líder Sporting, e, em caso de vitória, pode isolar-se provisoriamente na liderança, uma vez que os ‘leões’ só entram em campo no sábado, frente ao Portimonense.