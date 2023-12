No Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense, Roger Schmidt lembrou ainda que, apesar de só ter assumido a liderança após o triunfo sobre o Sporting, os ‘encarnados’ estiveram “sempre muito perto” e desvalorizou a importância de liderar neste momento.

“Está bastante claro que vai ser uma luta até à última jornada. O importante é que estejamos em primeiro lugar na última jornada. Não temos de estar em primeiro durante toda a época. Mas é claro que, se formos primeiros, como agora, cada jogo é uma oportunidade para continuar em primeiro, ganhando o nosso jogo”, comentou o alemão.

Nesse sentido, considerou que “o importante agora é jogar bom futebol e usar cada jogo” para continuar a “trabalhar pequenos detalhes”.

“Esse é o foco que temos agora, não é se estamos em primeiro durante toda a época ou não. Isso não faz sentido para mim”, reforçou.

Por isso, a próxima oportunidade para manter o primeiro lugar é a visita ao Moreirense, uma equipa que “está a fazer uma boa época” como “consequência de como jogam” e que é “taticamente muito bem organizada”, o que “faz com que este não seja um jogo fácil”.

“Estamos prontos para isso, recuperámos do jogo de quarta-feira e agora depende de nós fazermos amanhã [domingo] uma boa exibição porque precisamos de ganhar o jogo”, resumiu Schmidt.

Quem poderá ainda não estar pronto é Gonçalo Guedes, que “voltou a treinar na quinta-feira, mas não a 100%”, pelo que o técnico ainda desconhecia “se faz sentido incluí-lo já na equipa” frente ao Moreirense, embora esteja praticamente certo de poder voltar a contar com o avançado “no próximo jogo em casa, com o Farense”.

Por fim, questionado sobre o futuro de Di María no Benfica, Schmidt disse estar “muito feliz que o Ángel [Di Maria] esteja aqui” no clube e remeteu uma decisão sobre o seu futuro para o final da época e para o próprio jogador.

“Estamos muito felizes que esteja aqui connosco, vamos aproveitar cada treino e cada jogo com ele e no final da época veremos se ele ficará feliz por fazer mais um ano no Benfica ou se quer fazer outra coisa. Mas agora estamos felizes por estar aqui”, concluiu o técnico.

O Benfica visita o Moreirense no domingo, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera a classificação com 28 pontos em 11 jogos, em igualdade pontual com o Sporting, após derrotar os ‘leões’ por 2-1 na jornada anterior, em 12 de novembro, antes da interrupção do campeonato para os compromissos das seleções e para os jogos da Taça de Portugal.