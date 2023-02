“Não afeta o grupo. Vejo o grupo muito focado no treino, com um espírito muito positivo. São coisas de bastidores, histórias antigas e, honestamente, não sei nada sobre isso, não é o meu foco. Não vejo qualquer efeito nos jogadores por causa destas notícias”, afirmou o técnico alemão, no Seixal, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado em Vizela, da I Liga.

Antes, Schmidt já tinha assumido que “não há pressão” acrescida para conquistar o título, à medida que a I Liga se aproxima do final, mas assumiu que o grupo trabalha “para dar o campeonato aos adeptos” e que, por isso, “cada jogo é muito importante para ganhar pontos”.

“Estamos numa boa situação, porque dependemos de nós. Somos a única equipa que depende apenas de si e queremos manter estar situação. É por isso que temos de estar sempre focados nos próximos 90 minutos. Sabemos como é difícil ganhar jogos, especialmente fora. O Vizela é uma boa equipa, respeitamo-los e vamos dar tudo para ganhar o jogo e os três pontos”, assegurou Roger Schmidt.

Para a deslocação ao Minho, o técnico confirmou ainda que vai poder contar com Rafa e assegurou que “Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos podem jogar juntos” na mesma equipa.

Assumiu também estar “feliz e talvez até um pouco surpreendido” com a evolução de Fredrik Aursnes, um jogador que “dá equilíbrio à equipa porque é muito completo” e “pode jogar em todas as posições na frente ou no meio-campo”, mas destacou que os recentes bons desempenhos do norueguês estão diretamente ligados às boas exibições da equipa.

“Neste momento, muitos jogadores estão a jogar bem, mas a razão para isso é que, no geral, estamos a jogar muito bem e os jogadores estão ligados. Uma equipa que joga bem dá a todos os jogadores destaque individual e o Fredrik [Aursnes] é um bom exemplo disso. Mas, como disse, é um jogador muito importante”, reconheceu Schmidt.

O Benfica visita o Vizela no sábado, em encontro da 22.ª jornada da I Liga de futebol, com início marcado para as 20:30, no Estádio do Futebol Clube de Vizela e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura somar a sexta vitória consecutiva no campeonato para, pelo menos, manter a vantagem de cinco pontos sobre o FC Porto, que recebe o Gil Vicente, no domingo, e de sete pontos face ao Sporting de Braga, que visita o Vitória de Guimarães, na segunda-feira.