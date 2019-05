Seferovic, de 27 anos, que terminou o campeonato português com 23 golos, integra as opções do selecionador Vladimir Petkovic, numa lista em que se destacam também as presenças do extremo Xherdan Shaqiri (Liverpool) e do médio Granit Xhaka (Arsenal), as grandes figuras da formação helvética.

O defesa e habitual capitão, Stephan Lichtsteiner, foi esta temporada pouco utilizado no Arsenal e é a grande ausência nas opções de Petkovic, enquanto Loris Benito, lateral do Young Boys e antigo jogador do Benfica, vai regressar a Portugal para disputar a competição.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.