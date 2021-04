"Apuram-se diretamente para a fase final os primeiros classificados dos oitos grupos, assim como os seis melhores segundos classificados de todos os grupos. Com os Países Baixos já qualificados enquanto país anfitrião, o 16.º país presente na fase final será encontrado num play-off a disputar entre os dois piores segundos classificados dos oito grupos", sublinhou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Uma vez que Portugal soma oito pontos no grupo 8, caso consiga vencer a Noruega ficará com 11 pontos, o que lhe permitirá, desde logo, garantir o apuramento como primeiro classificado do Grupo 8, pois República Checa e Polónia (3-3) empataram hoje em Praga e cada uma das seleções poderá, no máximo, atingir 11 pontos.

Em caso de igualdade pontual entre duas equipas, o primeiro critério de desempate será o número de pontos obtidos no confronto entre as duas equipas empatadas e Portugal tem vantagem sobre Polónia e República Checa nas partidas do agrupamento.

Portugal defronta a Noruega em 12 e 14 de abril, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, em duelos a contar para o Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022, que vai decorrer nos Países Baixos.