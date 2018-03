A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje por 29-24 com a Áustria, em Bregenz, e ficou matematicamente afastada da fase final do Europeu de 2018, a realizar em França.

Depois da derrota por 32-30 sofrida na quinta-feira em Tondela, a seleção portuguesa voltou a averbar novo desaire com a Áustria, em Bregenz, desta vez por 29-24, diferença que já se verificava ao intervalo (16-11).

Mónica Soares, com sete golos, foi a melhor marcadora do encontro, seguida da austríaca Beate Scheffknecht, com seis.

Com duas jornadas por disputar no Grupo 4 da fase de qualificação, em casa frente à Rússia (31 de maio) e fora com a Roménia (03 de junho), Portugal segue na última posição, matematicamente excluído, e sem ter somado ainda qualquer ponto.

A Áustria lidera com seis pontos, seguida das seleções da Roménia e da Rússia, ambas com quatro e menos um jogo, dado que no domingo se defrontam para a quarta jornada, em Cluj Napoca.

Os dois primeiros classificados do agrupamento apuram-se para a fase final do Europeu de 2018, que terá lugar em França, de 30 de novembro a 16 de dezembro, e para a qual está já apurada a seleção anfitriã.