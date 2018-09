A seleção portuguesa de futebol feminino despediu-se hoje da qualificação para o Mundial2019 com uma goleada à Roménia, por 5-1, em jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.

Portugal até entrou mal no jogo, num lance infeliz, aos 03 minutos, em que Dolores Silva colocou a bola nos pés da ponta de lança romena Mara Batea, que fez um chapéu à guarda-redes Inês Pereira.

Ainda antes do intervalo, a equipa das ‘quinas’ reagiu e provocou a reviravolta no marcador, com um golo de Ana Leite (30 minutos) e um autogolo de Nagy (43), antes de Ana Leite voltar a marcar (53), imitada com um 'bis' também de Diana Silva (59 e 89).

A seleção portuguesa, que já estava fora das ‘contas’ do apuramento, terminou o seu grupo em terceiro lugar, com 11 pontos, atrás de Bélgica (19) e Itália (21).