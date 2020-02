Portugal soma oito pontos, fruto de duas vitórias noutros tantos encontros, e manteve-se à frente da Bélgica, que bateu a Rússia por 38-12, em Bruxelas, somando um ponto de bónus ofensivo e colocando-se na segunda posição a apenas dois pontos dos ‘lobos’.

Os romenos entraram melhor no encontro e adiantaram-se com duas penalidades de Florian Vlaicu (04 e 10 minutos), mas a excelente reação dos ‘lobos’ permitiu à equipa dominar a primeira parte e sair para o intervalo com uma vantagem de 17-6.

Dany Antunes, autor de dois ensaios (11 e 29 minutos), duas transformações (12 e 30) e uma penalidade (38), revelou-se decisivo para a vantagem portuguesa, que Mike Tadjer ampliou com novo toque de meta (51), colocando o marcador em 22-6.

Depois disso, a defesa portuguesa esteve praticamente irrepreensível, travando quase todas as investidas do adversário nos últimos 22 metros e procurando sempre surpreender com saídas rápidas dos jogadores das linhas atrasadas.

A Roménia ainda chegou ao ensaio por Marius Simionescu (64 minutos), numa altura em que Portugal jogava em inferioridade numérica, devido ao cartão amarelo a Duarte Azevedo, mas nunca conseguiu colocar em causa o triunfo da equipa orientada por Patrice Lagisquet.