Segundo a lista de premiados divulgada hoje após a reunião do júri, realizada na Universidade de Coimbra, na categoria “Entidades de Âmbito Nacional”, o prémio “Técnico” foi atribuído ao selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, o prémio “Dirigente” ao presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e o prémio “Praticante ou Equipa Desportiva” ao ciclista João Almeida.

Na mesma categoria, o prémio “Instituição” foi para a Associação Académica de Coimbra, Miguel Monteiro, recordista do mundo de lançamento de peso na classe F40, venceu o galardão “Praticante Desportivo Paralímpico” e João Pedro Mendonça, jornalista da RTP, arrecadou o prémio “Jornalista Desportivo ou Órgão de Comunicação Social”.

Foram ainda atribuídos dois Prémios Especiais do Júri, um à judoca Telma Monteiro (que já tinha vencido o prémio “Atleta” em 2009) e outro à Federação de Andebol de Portugal.

Na categoria “Entidade do Concelho da Figueira da Foz”, que premeia uma pessoa “individual ou coletiva ligada ao concelho da Figueira da Foz, com ação relevante e de projeção nacional e ou internacional em qualquer área da atividade humana, excluindo o Desporto”, o prémio foi atribuído a Regina Mateus, médica-cirurgiã, diretora do Hospital das Forças Armadas e a primeira mulher a assumir um cargo de oficial-general nas Forças Armadas portuguesas.

Já o prémio “Personalidade do Ginásio Clube Figueirense” distinguiu José Tomé, dirigente durante quase três décadas e presidente da direção do clube da Figueira da Foz ao longo de cinco mandatos.

“Esta é a oitava edição e ao longo dos anos [o galardão bienal foi instituído em 2007] temos uma lista de premiados que muito prestigia o prémio. Temos um conjunto de instituições, atletas, treinadores e dirigentes de indiscutível qualidade, uma panóplia de gente ligada ao desporto do melhor que o país tem e produziu”, disse à agência Lusa o presidente do júri, Eduardo Marçal Grilo.

O Prémio distingue entidades, dirigentes, técnicos, atletas e personalidades maioritariamente ligadas ao desporto e tem como patrono José Bento Pessoa (1874-1954), sócio fundador do Ginásio Figueirense, antigo recordista mundial de ciclismo de velocidade e primeiro campeão de Portugal nessa especialidade.

Para além do antigo ministro da Educação Marçal Grilo, o júri de 17 elementos da edição 2021 integra António Figueiredo, vice-reitor da Universidade de Coimbra, Artur Lopes, vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal (em representação do presidente, ausente por motivos de saúde), Diogo Guia, diretor das Políticas Públicas de Desporto do Parlamento Europeu, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, Fernando Matos, administrador do Casino Figueira, Joaquim de Sousa, antigo secretário de Estado do Desporto, e João Paulo Bessa, ex-atleta internacional e selecionador nacional de râguebi.

Fazem também parte do júri Ana Pessoa Parente, neta de José Bento Pessoa, Ana Rolo, presidente do GCF, a dirigente do clube Alice Carbonnier e Isabel Maranha Cardoso, grã-mestre da tertúlia Bento Pessoa.

O júri inclui ainda os jornalistas José Manuel Fernandes (Observador), Ribeiro Cristóvão (Rádio Renascença, premiado na primeira edição em 2007) e Bernardo Ribeiro, diretor do jornal Record, Elisabete Marques, editora da SIC Notícias e Teresa Veríssimo, diretora-geral do Diário de Coimbra.

A entrega dos prémios será feita durante uma gala no Casino Figueira no final do ano.