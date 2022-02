“Nós teremos de estar preparados, muito concentrados, muito focados, muito organizados, porque vem aí uma Suécia muito poderosa e temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir fazer um bom jogo”, explicou o treinador aos jornalistas, antes do treino realizado no Vale do Garrão, no concelho de Loulé, onde as portuguesas estão a estagiar.

O duelo entre Portugal e Suécia está marcado para domingo, às 17:05, no Estádio Algarve. As duas equipas partilham a liderança do torneio com a Itália, todas com três pontos, sendo que as italianas defrontam a Noruega às 11:00 no mesmo palco, apurando-se para a final as duas seleções com melhor pontuação.

Francisco Neto pretende ver Portugal ”crescer” no seu nível de organização, num jogo “que é um passo acima da exigência” imposta contra a Noruega, que as portuguesas venceram por 2-0, na quarta-feira.

“Temos de corrigir aquilo que não fizemos de tão bom contra a Noruega e conseguir repetir o que fizemos de muito bom”, apontou, agora perante uma equipa “superpoderosa”, que ocupa o segundo lugar do ‘ranking’ mundial e não perde um jogo há dois anos.

O selecionador português sublinhou que a Suécia é “uma equipa com uma onda de confiança muito grande” e que, depois de não ter jogado contra a Dinamarca (que se retirou do torneio devido a casos de covid-19), deverá surgir com o melhor ‘onze’, “até como sinal de respeito” por Portugal.

Se a preparação para a dupla jornada de qualificação para o Mundial2023, em abril, com Alemanha e Bulgária, “está sempre” na cabeça das portuguesas, esta Algarve Cup serve para aproximar as lusas das adversárias mais cotadas.

“Vamos ver como reagimos em tão pouco tempo a dois jogos com um grau de adversidade tão grande. O que também tenho dito às jogadoras é que é importante conseguir fazer e reproduzir este tipo de exibições que fizemos com a Noruega mais vezes, contra mais equipas. Isso vai dar-nos mais certezas no futuro”, finalizou Francisco Neto, que no treino de hoje já contou com a defesa Ana Seiça (Benfica), chamada ao grupo após a dispensa, por lesão, de Diana Gomes (Sporting de Braga).

Jéssica Silva também abordou a partida contra as suecas, que conhece bem, uma vez que já representou o Linkopings, onde foi companheira de equipa de algumas das suas adversárias de domingo.

“A Suécia é uma equipa incrível. Uma das melhores equipas do mundo, a melhor da Europa no ‘ranking’. É uma equipa que conhecemos bem. São estes grandes desafios que queremos sempre enfrentar e estamos supermotivadas, mas muito focadas no nosso ‘ADN’, na nossa forma de jogar”, referiu a jogadora do Benfica.

A avançada, que no jogo contra a Noruega assistiu Carolina Mendes para o 2-0 com um passe ‘de letra’, espera repetir os momentos de “magia”.

“Aquilo foi tudo magia, o jogo foi todo mágico. Fizemos um excelente jogo e fomos todas magia naquele jogo. A minha ‘letra’ foi boa, o ‘chapéu’ da Carolina foi bom. Foi um jogo mágico, jogámos muito bem contra uma grande seleção e é o que queremos continuar a fazer, contra a Suécia e as restantes seleções”, concluiu.