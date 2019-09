“Portugal é uma equipa que perdeu apenas um jogo dos últimos 15 disputados, que defende bem e é compacta. Podemos falar sobre o Cristiano Ronaldo, mas tem outros excelentes jogadores para todas as posições. Se queremos ganhar, então temos que manter a concentração durante todo o jogo”, afirmou Ljubisa Tumbakovic.

O técnico de 67 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da partida do grupo B, no centro de estágio da seleção sérvia, que fica localizado a cerca de 50 quilómetros da capital Belgrado.

“Um jogador pode contribuir para o resultado, mas dificilmente é decisivo. Portugal tem grandes jogadores, mas nós também. Quem conseguir juntar a parte individual e criar a melhor equipa, vai ganhar o jogo. E, é nisso que nos devemos concentrar, no trabalho de equipa”, considerou o antigo treinador do Partizan.

No sábado, o Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, deverá estar lotado (tem lotação para 50 mil espetadores e já foram vendidos mais de 45 mil bilhetes), algo que agrada Tumbakovic, embora tenha consciência que “outro atrativo” par os adeptos”.

Sabemos que uma das razões para estar cheio é que as pessoas querem ver o Cristiano Ronaldo. Ficaria feliz se fossem estar 20, 25 mil pessoas. É sinal que as pessoas estão com a nossa equipa. Houve uma mudança de selecionador e as pessoas querem também ver isso”, referiu o técnico, que irá fazer a sua estreia frente a Portugal.

“Estou algo ansioso, o que é estranho, já que tenho alguma idade e já fiz mais de 1.000 jogos na minha carreira”, disse Tumbakovic, que foi no passado selecionador de Montenegro e passou muitos anos no futebol chinês.

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.