Na antevisão da partida com o Santa Clara, da 25.ª ronda do campeonato, Sérgio Conceição quis colocar um ponto final do tema e esclareceu o que aconteceu no Algarve, aquando da expulsão dos dois treinadores durante o jogo.

“Agradeço ao Paulo Sérgio as palavras que teve para comigo e para com o FC Porto. Quero desejar as maiores felicidades ao Portimonense e ao Paulo Sérgio, não quero que sejam campeões porque nós estamos nessa luta, mas desejo que cheguem a um lugar que lhes permita disputar as competições europeias na próxima época”, começou por dizer o treinador portista.

Conceição lamentou, no entanto, o que aconteceu após o incidente e as abordagens que recebeu ao longo da semana.

“Já foi bastante badalado o que aconteceu, dois homens que passaram aquilo que é a linha do aceitável no futebol, foi demasiado da nossa parte. Mas no dia seguinte fomos treinar e a vida continuou, com um episódio não muito positivo da nossa parte. Pior do que isso foi, talvez, de uma forma premeditada, e de uma forma insultuosa, com insultos a mim e à minha família. Chamaram-me arruaceiro, javardo, gentalha, ordinário, delinquente… até que chegaram ao final da segunda semana a falar dos meus pais. E não estão sob emoção – que também não justifica o meu comportamento e do Paulo, nada o justifica – mas penso que é demasiado, é feio”, disse.

Apesar disso, o treinador dos ‘dragões’ garantiu que isso não o afetou em nada.

“Mas se pensam que me podem minimizar naquilo que sou, não conseguem. Só me dão mais força para ser o pai, o filho e a pessoa que sou”, assinalou.

Sérgio Conceição confirmou ainda que Pepe está apto para o encontro com os açorianos e falou da renovação de Otávio.

“Essa é uma gestão que o presidente faz da melhor forma há quase 40 anos e não se tem saído mal. Tenho de olhar para os jogadores e ser coerente com o meu discurso. Para mim, é pouco importante que um jogador tenha mais um mês e meio ou dois meses de contrato. Faltando dois meses de competição, para mim são todos iguais. Portanto, essa gestão é feita pela direção. Renovam com os jogadores importantes da equipa e o Otávio é um deles”, disse.

Sobre o Santa Clara, Sérgio Conceição garantiu estar à espera de dificuldades, mas nada menos do que a vitória da sua equipa.

“Esperamos uma equipa competente e que tem feito um bom campeonato. Nos últimos anos mostrou ser uma equipa muito competitiva e que terminou sempre em lugares tranquilos da classificação. Esperamos um jogo difícil, agora cabe a nós fazer um bom jogo e ganhar, sabendo que nestas semanas de seleções não é fácil juntar as tropas”, salientou ainda.

Sérgio Conceição mostrou-se também satisfeito com a prestação dos jogadores do FC Porto que marcaram presença na fase de grupos do Europeu de sub-21, por Portugal. O treinador lembrou que oito dos titulares no último jogo, frente à Suíça, foram formados pelo clube ‘azul e branco’.

“Eles estão em constante avaliação. Tenho noção de que alguns estiveram muito bem, eu vejo os jogos. E fiquei satisfeito com isso. Recebi uma mensagem a dizer que oito dos jogadores titulares contra a Suíça foram lançados por mim, no FC Porto. Isso dá-me uma satisfação enorme. Não tem a ver com serem jovens do Olival, mas com a qualidade deles”, referiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 54 pontos, recebe no sábado, às 20:30 horas, o Santa Clara, no sétimo lugar, com 32, num encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.