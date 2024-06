Em comunicado, no jornal O Jogo, Sérgio Conceição reagiu ao deixar a liderança dos dragões. O antigo treinador do Porto explicou que fechou "com sucesso um período de 7 anos e de 11 títulos, de grandes feitos desportivos na vida do nosso clube".

Em relação às razões da comunicação da sua rescisão, Conceição demostrou-se desgastado e desiludido, reiterando que virá a público contar a "verdade dos factos".

"Os acontecimentos recentes, nomeadamente a quebra de confiança num elemento da minha equipa técnica, a ingerência na integridade e coesão da mesma sem o meu conhecimento, deixam-me desgastado e desiludido. Sempre me regi pela frontalidade e pela lealdade", afirmou.

"Em breve virei a público contar a verdade dos factos, incluindo os seguintes pontos: a renovação de 25 de Abril, na qual fiz questão de incluir a clausula que hoje permite sair do FC Porto, sem qualquer encargo para o clube. Foi esse o compromisso que assumi com o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, mas sobretudo com os sócios do Futebol Clube do Porto; A renovação com a restante equipa técnica, que já foi comentada pelos mesmos e que seguiu os timings comuns destes processos; A demora neste processo, que esbarrou numa renitência em pôr em prática, com quem durante anos manteve o clube na hegemonia do futebol português, um discurso de integridade e transparência legitimado pelos sócios".

No final, Conceição agradeceu "a cada um dos nossos adeptos o apoio que sinto na pele desde os meus 16 anos, quando o meu Pai me deixou à porta do Estádio das Antas. Agradeço também à minha equipa técnica, a todo o staff de apoio no Olival e no Dragão. A todos os jogadores que permitiram-nos festejar tantos títulos nestes 7 anos. E sobretudo à minha família, que me ajudou a carregar o peso de ser treinador do FC Porto nos últimos 7 anos", escreveu.