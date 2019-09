O técnico analisou pormenorizadamente o adversário e assegurou que os ‘dragões’ estão preparados para contrariar as adversidades que os insulares possam apresentar.

“Olhamos para o adversário. O Santa Clara é uma equipa bem organizada. No ano passado fez um campeonato tranquilo. Dificultou normalmente a tarefa aos ditos grandes. E amanhã [no domingo] esperamos essa dificuldade. Está a dar continuidade à equipa bem organizada, nomeadamente no plano defensivo. Sofreu só dois golos”, advertiu o técnico dos ‘dragões’.

Sérgio Conceição assegurou que o FC Porto está preparado para a combatividade do Santa Clara, independentemente de qual a estratégia a utilizar pelo técnico João Henriques no Estádio do Dragão.

Sobre o que se pode esperar dos portistas para este jogo, o treinador foi claro e explicou que não admite menos que “um FC Porto fiel àquilo que trabalha todos os dias e à dinâmica que está definida para o jogo”.