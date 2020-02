Apesar de os ‘dragões’ terem perdido o primeiro desafio da eliminatória, na Alemanha, por 2-1, o técnico portista garantiu que o grupo retificou o que não correu bem nesse desafio, vincando a experiência da sua equipa nas competições europeias.

“Será difícil, mas somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides. Não nos surpreendeu o que fez o adversário, mas sim o que nós não fizemos, sobretudo na primeira parte do jogo na Alemanha, onde podíamos ter feito melhor. Mas isso foi trabalhado durante a semana e queremos apresentar um nível alto para podermos vencer o jogo”, disse Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto reconheceu, ainda assim, a dificuldade de defrontar um adversário que considera ser “um padrão” na qualidade que as equipas alemãs têm demonstrado.

“Sou um admirador do campeonato alemão e das suas equipas. Se olharmos para a última ronda europeia, vemos que todas ganharam. É um campeonato forte, de grande exigência e intensidade. Este Bayer pratica um futebol que penso ser padrão na Alemanha, muito agressivo, intenso, com vontade de recuperar a bola e a limitar as dinâmicas do adversário”, analisou o técnico dos ‘azuis e brancos’.

Questionado sobre a possibilidade de reforçar o meio-campo, com a inclusão de Danilo – que tal como Pepe ainda está em dúvida para este desafio devido a problemas físicos -, de modo a limitar a capacidade de posse de bola do Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição preferiu não ‘levantar o véu’, mas também vincou a qualidade da sua equipa neste capítulo.

“Faz parte da estratégia para o jogo e não posso falar muito disso. O Bayer é forte em posse, mas também consegue sair bem em contra-ataque. Olhamos para a equipa no global, mas nós também somos a equipa em Portugal com mais posse de bola, cerca de 60 %. Podemos não o ter demonstrado no jogo na Alemanha, mas isso não acontece só connosco”, disse o treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição foi ainda confrontado com as declarações do defesa Tapsoba, que no mês passado se transferiu do Vitória de Guimarães para o Bayer Leverkusen, e que na antevisão a este desafio considerou a que a sua equipa parte como favorita a passar a eliminatória.

“Um jogador do Bayer achar que é favorito está no seu direito. E temos de concordar que sim, até porque estão em vantagem”, sacudiu o técnico dos ‘dragões’.

Ao lado de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão, esteve o guarda-redes Marchesín, que partilhou a “confiança da equipa” em inverter a desvantagem na eliminatória, garantindo que o adversário foi bem estudado.

“É uma equipa intensa em vários aspetos, mas confiamos no que podemos fazer. O golo fora torna-nos mais fortes e faz-nos acreditar que podemos vencer este jogo. Sabemos onde e como podemos atacar o rival, e nesta competição o fator casa pesa muito. Contamos com os nossos adeptos para que seja um bom jogo para nós”, disse o guardião argentino.

Confrontando com o facto de a equipa ter sofrido golos em todos os jogos das competições europeias esta temporada, Marchesín reconheceu que esse é um aspeto a melhorar, embora encontrando motivos para tal.

“Temos uma equipa forte em vários aspetos, mas sofremos muitas vezes porque também atacamos muito e marcamos muitos golos. Por aí não há vantagem para os rivais. Neste jogo teremos de ser mais fortes e fazer o melhor possível para não sofrer golos, porque a equipa marca sempre”, vincou o guarda-redes.

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Bayer Leverkusen, em partida da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, agendada para as 17:55, e que terá arbitragem do romeno István Kovács.

No embate da primeira mão, os ‘dragões’ foram derrotados por 2-1, com Alario e Havertz e fazerem os tentos dos germânicos, e Luís Diáz a reduzir para a formação portuguesa.