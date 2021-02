"Hoje fomos roubados", atirou Sérgio Conceição durante a entrevista rápida após o jogo, marcado por um choque no final da partida entre o guarda-redes do Belenenses SAD Kritciuk e o lateral Nanu, com o jogador 'azul e branco' a sair de campo de ambulância, depois de ter sido assistido cerca de 15 minutos no relvado.

No final, o treinador dos 'dragões' mostrou-se desagradado com várias incidências do jogo, primeiro queixando-se do estado do relvado e questionando mesmo o porquê de serem permitidos jogos naquele tipo de terreno.

"Não compreendo marcar jogos para relvados destes. Sei que vão dizer que é para as duas equipas, mas, para equipas como a nossa, que vão à procura do resultado, é mais difícil e potencia mesmo a possibilidade de lesões", afirmou.

Sérgio Conceição questionou ainda a nomeação do árbitro Fábio Veríssimo, de Leiria, depois da polémica que envolveu este e a amostragem de um cartão amarelo ao jogador do Sporting Palhinha, que, por ser o quinto, tinha inviabilizado a sua participação no jogo com o Benfica, tendo o jogador sido despenalizado mais tarde e chegado a participar no dérbi.

O técnico portista questionou vários lances em que o juiz da partida não mostrou cartões e que poderiam ter ditado a expulsão de jogadores contrários, e, sobre o lance mais polémico da partida, em que os 'dragões' se queixam de penálti sobre Nanu, afirmou: "Este lance é penálti em todo o lado do mundo. Hoje fomos roubados."

O FC Porto empatou hoje 0-0 em casa do Belenenses SAD, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, reduzindo para três pontos a sua desvantagem para o líder Sporting, que pode aumentar para seis pontos, caso os ‘leões’ na sexta-feira na Madeira o Marítimo.