De acordo com as informações presentes no boletim clínico portista, Mbaye realizou exercícios de treino integrado condicionado, enquanto Sérgio Oliveira fez apenas tratamento e ginásio.

Os ‘azuis e brancos' deslocam-se no sábado ao campo do Tondela, num encontro da 26.ª jornada da I Liga, com início previsto para as 18:00.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10:30, e, a partir das 12:00, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.