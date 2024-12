Após ter conseguido a sua melhor temporada da carreira, em 2023, na qual terminou em segundo no campeonato de pilotos, apenas atrás do seu colega de equipa, Max Verstappen, o piloto mexicano renovou com a Red Bull, vinculando-se à equipa até ao fim de 2026.

A época de 2024 começou bem para Pérez, com quatro pódios nas primeiras cinco corridas, contudo, entre a sétima e a 24.ª e última prova, o mexicano somou apenas 49 pontos, terminando o Mundial de pilotos na oitava posição, com 152 pontos e com o recorde de maior distância pontual de sempre entre colegas de equipa (285) face a Max Verstappen.

A fraca temporada do piloto levou a que a Red Bull não conseguisse manter o título de construtores, tendo terminado a temporada na terceira posição, atrás da campeã McLaren e da Ferrari.

“Estou extremamente grato pelos quatro anos que passei na Red Bull e pela oportunidade de correr com uma equipa fantástica”, afirmou Pérez, que considerou uma “honra” correr ao lado de Max Verstappen e “partilhar os sucessos” um do outro.

Em quatro anos na escuderia austríaca, Pérez alcançou cinco vitórias, todas em circuitos citadinos — a última foi em 2023, no Azerbaijão — disputou mais de 90 corridas e foi peça-chave nos títulos de construtores que a marca venceu em 2022 e 2023, permitindo à Red Bull conseguir, pela primeira vez, ter ambos os pilotos nas duas primeiras posições da classificação final.