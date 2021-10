O português Rafael Leão apontou o terceiro tento dos milaneses, adversários do FC Porto na Liga dos Campeões, que se se deslocam ao estádio do Dragão no dia 21 de outubro.

Com este resultado, os ‘rossoneri’ atingem os 19 pontos no campeonato, mais um do que o campeão Inter de Milão e menos dois do que o líder Nápoles, hoje vencedor da Fiorentina, em Florença.

A vitória do AC Milan parecia confortável até aos 86 minutos, com 3-0 a seu favor no marcador. Mas depois passou por aflições, com a voluntariosa Atalanta a reduzir para 3-2, com golos do colombiano Duván Zapata, de grande penalidade (86 minutos), e do croata Mario Pasalic (90+4).

Antes, tinham ‘faturado’ para os visitantes Davide Calabria, logo no primeiro minuto, Sandro Tonali (42) e Rafael Leão (78), este a passe do francês Theo Hernandez.

Nos jogos da tarde, o destaque foi para o Nápoles, que continua fulgurante e, em Florença, somou a sétima vitória em sete jogos.

Os napolitanos, orientados por Luciano Spalleti, superaram a Fiorentina por 2-1 e não abrandam na frente da tabela.

Ainda de ‘ressaca’ da derrota de quinta-feira, com o Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, para a Liga Europa, o Nápoles recuperou bem e superou com sucesso uma deslocação considerada difícil, ao terreno do quinto posicionado.

No estádio Artemio Franchi, os locais adiantaram-se aos 28 minutos, com o golo do argentino Lucas Martínez, a passe do sérvio Dusan Vlahovic, a grande estrela da equipa.

A boa reação do líder do campeonato acabou por render dois golos e a consequente vitória: primeiro, foi o mexicano Hirving Lozano, aos 38, na recarga a uma grande penalidade desperdiçada por Lucas Insigne, e depois o kosovar Amir Rrahmani, aos 50.

O internacional português Mário Rui foi titular na defesa do Nápoles e viu cartão amarelo aos 67 minutos.

A Roma consolidou o quarto lugar, com 15 pontos, ao bater o Empoli por 2-0, uma jornada depois de ter cedido por 3-2 no dérbi com a Lazio.

No estádio olímpico da capital, a equipa de José Mourinho, com o compatriota Rui Patrício na baliza, teve uma tarde relativamente calma, com um golo perto do fim da primeira parte e outro no arranque da segunda.

O arménio Henrikh Mkhitaryan foi o destaque do jogo, assistindo Lorenzo Pellegrini para o primeiro (42 minutos) e marcando ele mesmo o segundo (48).

Em Génova marcaram-se muitos golos, com a Udinese a impor um empate 3-3 à anfitriã Sampdoria, sendo um dos golos da formação visitante ‘assinado’ pelo português Beto, antigo goleador do Portimonense, que assim se estreou na Série A.

O Verona goleou o Spezia, por 4-0, e o Bolonha superou a Lazio, por 3-0.