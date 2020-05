"O Comité Técnico-Científico aprovou o protocolo da FIGC [Federação Italiana de Futebol] para o recomeço dos treinos coletivos dos clubes de futebol. É uma ótima notícia", revelou o ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, em declarações à RAI.

As formações italianas retomaram os treinos individuais em 04 de maio e aguardavam pela autorização do governo para recomeçar o trabalho coletivo, depois de se terem manifestado contra algumas das medidas que constavam do protocolo sanitário inicialmente elaborado pelo Comité Técnico-Científico.

A obrigação de todos os membros de uma equipa serem colocados em quarentena, caso um elemento do clube fosse diagnosticado com covid-19, e as concentrações obrigatórias dos plantéis durante várias semanas nos respetivos centros de treino deixaram de fazer parte do protocolo, após solicitação da FIGC.

"Se houver um caso positivo de infeção, essa pessoa ficará de quarentena, enquanto os restantes poderão continuar a treinar, mas sob vigilância", referiu Spadafora, que já hoje tinha afirmado que a Serie A poderá ser retomada em 14 de junho, caso a curva epidemiológica no país continue a descer.