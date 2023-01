No regresso da competição após a pausa para o Mundial do Qatar, a Roma chega aos 30 pontos e mantém-se em sexto lugar, mas agora em igualdade pontual com a Lazio, que tem melhor saldo de golos.

Também com 30 pontos, em quarto, está o Inter Milão, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões (22 de fevereiro e 14 de março), que vai jogar ainda hoje, na receção ao líder Nápoles.

Uma grande penalidade, cobrada com sucesso por Lorenzo Pellegrini, aos seis minutos, bastou para a vitória dos romanos, cada vez mais próximos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Rui Patrício foi titular na baliza dos ‘lobos’ e deu segurança à equipa, claramente mais forte do que a formação de Bolonha.

À mesma hora, a rival Lazio caia em Lecce, por 2-1, no que é a sua segunda derrota consecutiva.

Immobile ainda adiantou os ‘laziale’, aos 16 minutos, mas, depois, os locais operaram a reviravolta, com golos do brasileiro Gabriel Strefeza, aos 57, e de Lorenzo Colombo, aos 71.

Mais cedo, o português Rafael Leão abriu o caminho à vitória do AC Milan na visita à Salernitana (2-1).

O internacional luso, que esteve no Mundial, fez o primeiro golo do AC Milan, logo aos 10 minutos, com remate de ângulo apertado.

Os campeões em título ainda dilataram na primeira parte, com Sandro Tonali a apontar o 2-0, aos 15 minutos.

A Salernitana ainda conseguiu reduzir aos 83 minutos, com Bonazzoli a aparecer ao segundo poste.

Os milaneses seguraram o triunfo, mantendo-se no segundo lugar, com 36 pontos, agora a cinco do líder Nápoles.

João Moutinho jogou a última meia hora pelo Spezia, para defender a vantagem de 2-0 sobre a Atalanta, mas correu tudo mal e o resultado final foi o empate 2-2.

Marcaram o ganês Gyasi (08) e o angolano M’bala Nzola (31), para o Spezia, e o dinamarquês Hojlund (77) e o croata Pasalic (90+2) para a Atalanta.

Empate, igualmente, na partida entre Torino e Verona, mas a 1-1 – os golos foram do bósnio Milan Duric (45), para o Verona, e do russo Miranchuk (64), para o Torino.

Em ação estiveram também Sassuolo e Sampdoria, com a equipa de Génova, que vinha de quatro derrotas consecutivas, a triunfar fora por 2-1.

A ‘Samp’ esteve a vencer 2-0, com golos de Gabbiadini (25 minutos) e Augello (28), enquanto Berardi reduziu para o Sassuolo (64, de grande penalidade).