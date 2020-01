“Tem a ver com a segunda parte da época. Esperamos ir o mais longe possível na Liga Europa. [Regressámos] quatro semanas antes do jogo com o Benfica [20 de fevereiro]. É necessário que a equipa não esteja sobrecarregada para o final da época”, justificou o técnico português em declarações ao site do clube.

Ao contrário do habitual, a formação ucraniana efetuou apenas na segunda-feira, no centro de treinos de Belek, na Turquia, o regresso ao trabalho, quando o costuma fazer com seis semanas de antecedência, em relação aos jogos de recomeço da época.

“Temos muitos jogos particulares pela frente e mais do que tempo para nos prepararmos. Não trabalhamos com base em esquemas, mas naquilo que acreditamos. Penso que é a melhor forma de nos prepararmos – para o primeiro jogo na Liga com o Desna, e para o Benfica, na Liga Europa”, insistiu o treinador.

Luís Castro falou do regresso de Fernando, emprestado ao Sporting, inicialmente lesionado e, depois, a jogar nos sub-23, e de Kiryukhantsev e Vakula, que estiveram cedidos ao Mariupol e estão igualmente de volta.