O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, realçou hoje a qualidade futebolística do internacional português João Félix, e o seu bom desempenho no Mundial2022, mas vincou que ninguém é imprescindível no plantel 'colchonero'.

“Não tenho nenhuma dúvida que [Félix] é um jogador importantíssimo. Já o dissemos montes de vezes. Teve um bom Mundial, fez um trabalho importante, jogou muitas partidas, teve participação em golos e na importância que o treinador [Fernando Santos] lhe deu para desenvolver tudo o que tem. Oxalá que nós possamos ver o melhor João que se viu no Mundial, porque demonstrou o que pode representar para a equipa”, lançou em conferência de imprensa o técnico argentino. Ainda assim, Simeone sublinhou que só quer o melhor para o Atlético de Madrid e que há onze anos que está a fazer tudo para que a equipa e o clube cresçam, considerando que não há jogadores insubstituíveis. “Ninguém é imprescindível, ninguém, ninguém. As coisas vão ser como tiverem que ser”, afirmou, depois de questionado sobre a alegada vontade de Félix deixar o Atlético de Madrid já no mercado de inverno devido à escassa utilização que tem tido. “Oxalá que possamos dar-lhe serenidade, tranquilidade e alegria para mostrar tudo o que se viu no Mundial, que foi muito bom”, acrescentou Simeone. Félix não treinou hoje com a restante equipa, que prepara a segunda ronda da Taça de Espanha contra o Arenteiro, na quinta-feira, devido a uma “amigdalite”, segundo informaram fontes do clube, citadas pela agência de notícias espanhola Efe, que coloca em dúvida a utilização do atacante de 23 anos nesse encontro. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram