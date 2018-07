A ginasta norte-americana Simone Biles, vencedora de quatro medalhas de ouro e uma de bronze no Rio2016, vai competir pela primeira vez no sábado desde os Jogos Olímpicos, assegurando estar ainda melhor.

Após praticamente dois anos de ausência, a ginasta de 21 anos vai participar no US Classic, confiando que venceria a Biles que esteve no Rio de Janeiro.

“Provavelmente ganhava-lhe”, referiu Biles, quando instada a comparar o seu momento de forma, que, além das medalhas olímpicas, já subiu 14 vezes ao pódio em mundiais, 10 delas ao posto mais alto.