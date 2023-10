Campeã por equipas na quarta-feira, Biles conseguiu 58.399 pontos. A medalha de prata ficou para a brasileira Rebeca Andrade (56.766), que defendia o título, e outra americana, Shilese Jones (56.332), completou o pódio.

Simone Biles teve uma atuação digna da sua grandeza, conseguindo a maior pontuação em três dos quatro aparelhos. Só nas barras assimétricas, que nunca foi o seu aparelho preferido, é que não alcançou a melhor pontuação.

Com dois dias de competição pela frente, tudo indica que a coleção de medalhas da americana vai aumentar, já que ainda tem quatro finais a disputar.

Biles está a cumprir o sonho de regressar às competições da melhor forma, depois do pesadelo que viveu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados pelos 'twisties' que sofreu (perda de noção do espaço enquanto a ginasta está no ar).

Na prova classificativa, a lenda americana escreveu mais uma página na sua história vitoriosa, com um salto inédito e de extrema dificuldade, que já tem o seu nome.

Na quarta-feira, ao lado das companheiras Shilese Jones, Leanne Wong, Skye Blakely e Joscelyn Roberson, que se lesionou no aquecimento, Biles conseguiu o ouro na competição por equipas.

Ainda na mesma competição, também a portuguesa Filipa Martins somou 51,598 pontos e termina a sua prestação no Mundial, já que não conseguiu a passagem à final de paralelas assimétricas, como aconteceu há dois anos.

Foi nas paralelas assimétricas que conseguiu o seu melhor, sendo 12.ª. No solo foi 15.ª e na trave e salto 21.ª.

*Com Lusa