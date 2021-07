“Depois de novas discussões com a equipa médica, a Simone Biles decidiu renunciar às finais de salto e de barras assimétricas. O seu estado será avaliado diariamente, para ver se pode participar nas finais de solo (segunda-feira) e de trave (terça-feira)”, esclareceu a Federação.

A ‘estrela’ da ginástica mundial, que nos Jogos do Rio conquistou cinco medalhas, quatro de ouro, por equipas, no concurso geral individual, no salto e no solo, e o bronze na trave, começou por desistir na terça-feira no concurso por equipas, depois de um salto abaixo das suas expectativas, e, depois, da final do concurso geral individual.

A ginasta, de 24 anos, considerada uma das melhores de sempre, justificou a decisão com fragilidade psicológica.

"Assim que piso o praticável, sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios [...]. Tenho de fazer o que é melhor para mim e focar-me na minha sanidade mental e não comprometer a minha saúde e o meu bem-estar", afirmou a tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio2016.

Biles disse querer manter a sua sanidade e revelou ter menos confiança em si, do que tinha anteriormente.

A revelação da ginasta provocou várias reações de apoio um pouco de todo o lado, e o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, considerou na sexta-feira que Biles foi “corajosa” ao falar abertamente dos seus tormentos psicológicos.