Depois de no sábado ter igualado o bielorrusso Vitaly Scherbo, que detinha o recorde de 23 medalhas em Mundiais, Biles conquistou hoje mais duas, ambas de ouro, nos concursos de trave e solo.

Aos 22 anos, a norte-americana, detentora de quatro títulos olímpicos, soma agora 25 medalhas em Mundiais, das quais 19 de ouro.

Simone Biles terminou os Mundiais, disputados em Estugarda, com cinco medalhas de ouro, conquistadas no concurso geral individual, na prova por equipas, no salto, na trave e no solo.

(Notícia atualizada às 15h26 - A atleta ganhou entretanto a 25.ª medalha)