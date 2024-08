Na Arena Bercy, Simone Biles totalizou 59,131, terminando o ‘all-around’ à frente da brasileira Rebeca Andrade (57,932), que repetiu a prata conseguida em Tóquio2020, e da sua compatriota Sunisa Lee (56,465), que defendia o título olímpico, com a portuguesa Filipa Martins a terminar na 20.ª posição.

Aos 27 anos, Biles alcançou a sua sexta medalha olímpica de ouro, a segunda em Paris, onde as norte-americanas venceram o concurso por equipas, às quais junta uma prata e dois bronzes, conseguidos no Rio2016 e em Tóquio2020, num total de nove.

Simone Biles, que se tornou na primeira ginasta a vencer o ‘all-around’ de forma não consecutiva, somou 15,766 no salto, 13,733 nas paralelas, 14,566 na trave e 15,066 no solo.

Com o sexto ouro, Simone Biles, isolou-se no terceiro lugar da lista de campeãs, apenas atrás da checa Vera Caslavska (sete) e da russa Larisa Latynina (nove).

Depois de em Tóquio2020 ter abdicado de algumas provas por razões de saúde mental, Simone Biles contribuiu hoje para o prolongamento do reinado norte-americano no ‘all-around’ feminino, iniciado em Atenas2004 por Carly Paterson.

Em 2008, a campeã do concurso completo foi Nastia Liukin, seguindo-se as compatriotas Gabby Douglas, em Londres2012, Simone Biles, nos Jogos disputados no Brasil, e Sunisa Lee, há três anos em Tóquio.