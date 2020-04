Num documento sobre os contributos desta estrutura para o regresso das competições, o SJPF reiterou que “não é (…), nem nunca foi, contra a retoma e conclusão das competições profissionais, o que exige é que sejam avaliadas as condições para o fazer e que haja parecer favorável da DGS quanto ao protocolo a implementar”.

As competições profissionais, I Liga e II Liga, estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas — com o FC Porto na liderança, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica –, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.

As preocupações do SJPF centram-se na capacidade e eficácia dos testes à Covid-19, os cuidados físicos e médicos no regresso aos treinos, a necessidade de calendarizar uma curta pré-época e a possibilidade de os jogos decorrerem com ou sem público, assim como questões relacionadas com a prevenção de lesões, deslocações e alojamento, seguros dos jogadores e clima.

“O simples risco de infeção após algum jogador ou membro do staff ser testado positivo torna difícil de prever qual será a eficácia do protocolo para isolamento dessa pessoa e a capacidade de testar e colocar em quarentena outras com quem tenha contactado, para minimizar o risco de contágio generalizado. Isto terá, naturalmente, impacto na programação da atividade desportiva a ser feita pela Liga de clubes”, assinalou o SJPF.