Oitavo na estreia olímpica do skate, em Tóquio2020, o português alcançou 142.14 pontos, resultantes do somatório da melhor run (48.31), na qual caiu, e do único ‘trick’ que conseguiu concluir (93.83), insuficientes para ser um dos oito skaters qualificados para a final, que se disputa a partir das 17:00 locais (16:00 em Lisboa), na Praça da Concórdia.