Nova época, velhas duplas. SL Benfica e Sporting CP entram em campo para o primeiro jogo grande do campeonato português esta temporada e os humoristas Daniel Carapeto e Pedro Durão voltam ao SAPO 24 para, durante 90 minutos, esmiuçar o dérbi lisboeta.

Benfica e Sporting encontram-se este sábado no estádio da Luz, às 19h00, para o primeiro jogo grande do campeonato português nesta temporada 2018/19.

Com o dérbi a acontecer numa fase muito prematura da época, uma vitória hoje poderá ter um significado maior do que 3 pontos. Por parte dos ‘encarnados’ trata-se de tentar prosseguir com um arranque de época positivo, depois de a equipa ter conseguido passar a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e de ter obtido dois triunfos nas duas primeiras jornadas do campeonato. De menos, o empate (1-1) registado a meio da semana na receção aos gregos do PAOK, da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à ‘champions’.

Já para os leões, após um final de época passada muito atribulado, que se estendeu para o arranque desta, o Sporting do regressado José Peseiro tem conseguido sobreviver e, a exemplo das 'águias’, também entrou a vencer nas duas primeiras jornadas do campeonato.

E se para o dérbi são certas as ausências de Bas Dost e Jonas, rostos maiores da capacidade ofensiva de cada uma das equipas, certo é que os humoristas Daniel Carapeto e Pedro Durão vão estar de volta ao SAPO24 para esmiuçar cada lance do jogo no acompanhamento ao minuto do jogo.