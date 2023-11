Após o empate caseiro com o Casa Pia (1-1), na última ronda, os campeões nacionais estão ‘obrigados’ a triunfar em Trás-os-Montes para não deixar fugir o Sporting, que iniciou a jornada como líder isolado, com uma vantagem de três pontos sobre os seus principais rivais, e só entra em campo no domingo, com uma receção ao ‘vizinho’ Estrela da Amadora.

Em caso de vitória, os ‘encarnados’, que somam 22 pontos, distanciam-se ainda do FC Porto, que na sexta-feira ‘escorregou’ em casa, ao perder por 1-0 com o até aí último classificado Estoril Praia.

Do lado da equipa de Roger Schmidt, o brasileiro David Neres é baixa certa, assim como Bah e Kökçü, todos por causa de problemas físicos.

O Chaves, que esta temporada já mudou de treinador, com José Gomes a sair para dar lugar a Moreno, segue no 15.º posto, apenas um ponto acima da zona de descida.

O Desportivo de Chaves-Benfica está agendado para as 15:30.

Destaque ainda para o Sporting de Braga, atual quinto classificado, que joga no Minho com o Portimonense, 10.º posicionado, numa partida com arranque marcado para as 20:30.

A equipa de Artur Jorge leva três jogos seguidos sem vencer em todas as provas e na última jornada da I Liga saiu de Barcelos com um empate (3-3) perante o Gil Vicente.

Programa da 10.ª jornada:

– Sexta-feira, 03 nov:

FC Porto – Estoril Praia, 0-1

– Sábado, 04 nov:

Desportivo de Chaves — Benfica, 15:30

Famalicão – Gil Vicente, 18:00

Sporting de Braga — Portimonense, 20:30

– Domingo, 05 nov:

Casa Pia — Vizela, 15:30

Moreirense – Vitória de Guimarães, 15:30

Rio Ave — Boavista, 18:00

Sporting – Estrela da Amadora, 20:30

– Segunda-feira, 06 nov:

Farense — Arouca, 20:15

(Hora de Portugal Continental, Madeira, -1h nos Açores)