“Sem beber e sem comer, mas treinei sempre arduamente pelo meu clube e ninguém pode tirar-me isso”, escreveu o internacional argelino, que ficou fora da ficha de jogo do clássico com o FC Porto, na quinta-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que ditou o afastamento dos ‘leões’ da competição.

O avançado tinha regressado às opções de Rúben Amorim no dérbi com o Benfica, no passado domingo, para a I Liga, que os ‘verde e brancos’ perderam por 2-0, depois de já ter sido excluído das escolhas para a visita a Tondela (vitória por 3-1).

“Foi opção técnica. Os que treinam melhor jogam e são convocados. Posso arriscar o meu trabalho ou uma eliminatória, é-me indiferente. Será assim até deixar de ser treinador”, afirmou o treinador do Sporting, na quinta-feira, na ‘flash-interview’ da TVI, após o jogo no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de vencer o campeão Sporting por 2-1 em Lisboa e 1-0 em casa, o FC Porto vai disputar pela 32.ª vez a final da Taça de Portugal, no próximo dia 22 de maio, frente ao estreante Tondela, no Estádio Nacional, em Oeiras.