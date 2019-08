De salientar ainda a presença da ex-internacional Rebecca Smith, antiga capitã da seleção da Nova Zelândia e que é atualmente a Diretora Executiva Global para o Futebol Feminino da Copa90. Smith irá juntar-se a Mazena Bogdanowicz, Diretora de Marketing e Comercial para o Futebol Feminino da Federação Inglesa de Futebol, e a Laura Georges, Secretária-Geral da Federação Francesa de Futebol, para discutir o crescimento do futebol feminino, olhar para o recente Mundial de Futebol Feminino que teve lugar em junho em França e avaliar o impacto que a competição teve a nível de participação, cobertura mediática e crescimento financeiro desta vertente da modalidade — a edição de 2019 da competição bateu recordes não só dentro do campo, mas também em termos de assistências, provando que o futebol feminino continua a ganhar dimensão, atraindo e envolvendo novos fãs de forma contínua.

De quem joga para quem vibra fora de campo com o desporto-rei: James Dickens, Chefe Editorial Global do site Goal.com irá moderar um painel de especialistas que vai olhar para várias campanhas, tanto online como offline, dirigidas pelos participantes neste painel: Mark Rowan, Diretor de Comunicação da EFL, é o nome que se junta a Egor Kretsan, Diretor de New Media do Zenit de São Petersburgo, e Gonçalo Azevedo Ferreira, Diretor da Plataforma SC Braga Next, num painel que analisará também como a atividade online e offline pode ser complementada em dias de jogo.

Por fim, é ainda de salientar que a Juventus irá fazer parte da conferência através da participação de Stefano Bertola, Diretor de Public Affairs, que irá debater os modelos de gestão dos clubes modernos, ao lado do CEO do Sevilha FC, José María Cruz e do CEO do Grupo Benfica, Domingos Soares Oliveira. Também o antigo presidente do Mónaco, Jerome de Bontin, irá juntar-se ao programa da Soccerex Europe integrando a sessão sobre o futuro da propriedade de clubes de futebol.