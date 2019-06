O futebol não é, nem nunca foi, somente onze pessoas a correr atrás de uma bola. Nesta altura, aquele que é considerado o desporto-rei é mais estudado do que nunca, tem uma dimensão financeira, com transferências a ultrapassar a centena de milhões de euros, maior do que nunca, assiste a um crescimento sem antecedentes do futebol feminino e vê a bola a deixar de ser só controlada com os pés, para também passar a ser orientada com as teclas de um comando de consola.

Há um número cada vez maior de pessoas a querer entender não só o que se passa dentro de campo como tudo o que gravita em volta da modalidade. Nos dias 5 e 6 de setembro, o mundo do futebol vai estar de olhos postos em Oeiras onde nomes como Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Vice-Presidente da UEFA, Tiago Craveiro, CEO da FPF, Guy-Laurent Epstein, diretor de Marketing da UEFA, Phil Lynch, CEO do Manchester United, Laura Georges, antiga internacional francesa, Jose Maria Cruz, CEO do Sevilha FC ou Domingos Soares de Oliveira, CEO do SL Benfica, vão discutir o futebol moderno.

Os nomes acima citados estão entre as mais recentes confirmações da Soccerex Europe que lançou, também esta quinta-feira, a primeira brochura do evento onde são conhecidos os diversos painéis e temas previstos.

Após o anúncio da parceria oficial com a FPF, Portugal vai estar em destaque neste evento pela voz de Fernando Gomes, que fará parte da cerimónia da abertura, e de Tiago Craveiro, que irá ser um dos oradores principais, num formato de entrevista exclusiva, um para um, onde irá falar de áreas como o investimento em infraestruturas, educação e desenvolvimento da indústria, e como estes temas contribuíram para o sucesso desportivo jamais alcançado no passado da seleção nacional portuguesa, onde se inclui a recente vitória na Liga das Nações, cuja o CEO da FPF esteve na génese da sua criação, e do título Europeu conquistado em França, em 2016.