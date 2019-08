A inovação, o desenvolvimento tecnológico e a internacionalização foram outros temas centrais na sua estratégia. Desde 2013, a La Liga aumentou a sua presença no mundo em 45 países, com a abertura de 10 escritórios em mercados-chave, dos EUA à China, passando por quase todos os continentes e a criação do posto de delegados locais em 43 mercados. Com esta política, conseguiu que a venda dos direitos da La Liga crescesse exponencialmente pelo mundo fora, fazendo da liga espanhola uma das que reúne maior número de espetadores globalmente.

É precisamente este crescimento, e visão, que o dirigente desportivo espanhol vai abordar na conferência em Oeiras. Também confirmados, para outro painel, estão o Presidente da Associação de Ligas Europeias, Lars Christer Olsson, e o Diretor-Geral da mesma organização, Jacco Swart, que irão dar a conhecer a perspetiva das principais ligas europeias para o panorama futuro das competições no Velho Continente.

Estas são as mais recentes confirmações de oradores que se juntam a um vasto leque de nomes de referência da indústria do futebol, tanto a nível nacional como global. O evento de dois dias decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport. A Soccerex Europe reunirá 1500 figuras do mundo do futebol que irão falar do seu futuro no continente Europeu.