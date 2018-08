Os sócios da Académica aprovaram esta quinta-feira, em Assembleia Geral, o orçamento da sociedade desportiva unipessoal por quotas (SDUQ) no valor de 1,7 milhões de euros e a prorrogação do pagamento de um empréstimo de 600 mil euros.

O orçamento para a época 2018/19, bastante idêntico ao da época passada, foi aprovado por maioria, com 50 votos a favor e nove abstenções.

A SDUQ da Académica prevê um total de custos de 1,691.500 milhões de euros e receitas de 1,730 milhões.

De acordo com o documento aprovado, a publicidade e os direitos televisivos contribuem em mais de 50 por cento (1,050 milhões de euros) para o total dos proveitos.

Do lado da despesa, os gastos com pessoal absorvem 1,252 milhões de euros, mais de dois terços do orçamento.

Os sócios da 'briosa' aprovaram ainda a reestruturação de um empréstimo de 600 mil euros contraído em junho de 2017 a um particular e a prorrogação do pagamento por mais um ano, de 2019 para 2020.

O presidente da Académica, Pedro Roxo, anunciou ainda que o clube está a negociar com a banca um empréstimo de médio/longo prazo na ordem dos dois milhões de euros, que permita pagar outro empréstimo, reforçar a tesouraria e adquirir a antiga sede dos Arcos.