O Jornal de Notícias revela esta terça-feira que Benfica e FC Porto decidiram aumentar os valores do lugares anuais no estádio da Luz e do Dragão, ao passo que Sporting, Sp. Braga e até V. Guimarães vão manter os preços.

Os números mais elevados poderão ser os do Estádio da Luz, dado que o famoso red pass poderá aumentar entre os 10 e os 100 euros. Se no ano passado para assistir aos jogos do campeonato pagava-se 110 euros, agora vai subir para 120. Por sua vez, um passe que incluía ainda os encontros da Champions custava entre 170 e 460 na época passada, agora passa a custar de 185 a 505 euros. Por último, o Red Pass Premium custa agora entre 450 e 1100 euros, quando na temporada transacta iam de 400 a 1000.

Já no Dragão, um bilhete anual aumentará entre 10 a 75 euros. Se em 2022/2023 o simples passe custava entre 125 a 1000, agora passa de 135 a 1075. Diz ainda o Jornal de Notícias que nas duas categorias mais baratas, os aumentos serão de 10 euros, ao passo que nas restantes o aumento será de 20, 25, 40 ou até 75 euros.

No estádio de Alvalade irá manter-se tudo igual. Ou melhor, até há boas notícias para os sócios do Sporting. A Game Box, para os jogos anuais não sofrerá alterações (186 a 450 euros), mas o clube leonino criou novos passes, este mais baratos. Um para crianças, a partir de 43 euros, e outra para adultos, que começa nos 86.