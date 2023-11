Nem apenas de tecnologia se fala na Web Summit, em Lisboa. As startups dominam as conversas nestes dias pela capital portuguesa, mas pelo meio há tempo para outro tipo de discurso, até a nível desportivo.

Sol Campbell, um dos melhores jogadores ingleses de sempre, que se aposentou há mais de uma década, marcou presença na Web Summit, onde falou da ligação entre as tecnologias e o desporto, salientando mesmo que no futuro este "universo irá tomar conta do futebol".

Quanto ao desporto disputado exclusivamente dentro das quatro linhas, o antigo defesa central aceitou falar ao SAPO24 sobre algo que diz muitos aos portugueses, nomeadamente...jogadores portugueses.

Em Inglaterra há vários, mas a conversa iniciou-se com Rúben Dias ao 'barulho', tudo porque o internacional português joga na mesma posição que o ex-futebolista. "É um dos melhores do mundo, é muito concentrado e luta desde o primeiro minuto, é muito, muito bom", disse Campbell, que deixou depois rasgados elogios a outro futebolista português: "Bernardo Silva [companheiro de Rúben no Manchester City] é um dos melhores da atualidade. Joga com uma suavidade incrível, o seu pé esquerdo é fenomenal. Messi? Sim, ouvi o que Guardiola disse. O seu jeito de jogar é semelhante, sim, sempre com a bola no pé, sempre difícil de parar. Uau, é genial, mesmo", referiu.

Sol Campbell, que fez grande parte da sua carreira ao serviço do Tottenham, também destacou Bruno Fernandes, médio do Manchester United. "É outro dos grandes portugueses em Inglaterra. Aliás, os portugueses destacam-se na Premier League, são grandes futebolistas, por isso estão onde estão. E há ainda Jota [Liverpool], outro belíssimo futebolistas", salientou o ex-internacional inglês, que também não se esqueceu de um compatriota que joga no nosso país.

"Marcus Edwards. Era um talento no Tottenham, já se falava muito dele. Fez bem em vir para Portugal, os mais jovens precisam de jogar e felizmente está a correr-lhe bem. Já se fala em voltar a Inglaterra, mas ele saberá o que é melhor, já o vi jogar e, se optar pelo regresso, os principais clubes estarão certamente atentos", concluiu.