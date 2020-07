A pandemia de covid-19 obrigou à interrupção das provas europeias, com a UEFA a decidir organizar uma inédita ‘final a oito’, com eliminatórias a apenas uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com a final marcada para o Estádio da Luz.

A partir das 12:00 (11:00 em Lisboa), em Nyon, iniciar-se-á o sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões, e, como é habitual nesta fase da competição, não haverá cabeças de série, nem qualquer impedimento de se defrontarem equipas do mesmo país.

Até ao momento, já se apuraram para os ‘quartos’ Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid – que eliminou o campeão europeu em título, Liverpool – e Paris Saint-Germain.

Com a paragem da competição, ficaram por decidir quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern de Munique-Chelsea (3-0) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).