Os golos do Southampton, que fez oito remates enquadrados à baliza contra apenas do Newcastle, foram marcados aos sete minutos, pelo avançado Che Adams, e aos 82, pelo médio escocês Stuart Armstrong.

Com este triunfo o Southampton subiu à liderança provisória da Premier League, isolado, com 16 pontos, os mesmos do Liverpool, mas tendo vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos, quatro, contra dois da equipa dirigida por Jurgen Klopp, que no domingo se desloca a Manchester para defrontar o City.

Em terceiro lugar segue o Leicester, que goleou na quinta-feira o Sporting de Braga por 4-0 para a Liga Europa, com 15 pontos, seguido do Tottenham, de José Mourinho, com 14, do Everton e do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, com 13 cada um, em quinto e sexto lugares, respetivamente.

No outro encontro do dia, Brighton (16.º) e Burnley (19.º) empataram a zero.