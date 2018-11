A Nowo anunciou hoje que a Sport TV interrompeu o serviço dos canais canais desportivos na sua plataforma depois da operadora ter rejeitado "aceitar novas condições impostas", entre os quais um novo contrato "com um custo 15% superior" ao praticado.

Em comunicado, a Nowo adianta que "foi hoje confrontada com uma decisão sem precedentes no mercado português por parte da Sport TV: a interrupção unilateral do serviço, prejudicando desta forma milhares de clientes Nowo e Sport TV de norte a sul do país".

De acordo com a operadora, que foi escolhida pela Eleven Sports como sua representante na negociação dos direitos de transmissão televisão de conteúdos desportivos como a 'Champions' com Altice/Meo, NOS e Vodafone, na base da decisão da Sport TV "esteve a recusa" por parte da Nowo "em aceitar novas condições impostas", que considera "desleais, desadequadas e desajustadas face à realidade do mercado".

A Nowo acusa a Sport TV de ter apresentado um "novo contrato com um custo 15% superior ao praticado até então".

Adiantando que "as novas condições apresentadas pela Sport TV foram apresentadas à Nowo na véspera do último dia de vigência do contrato anteriormente em vigor, não tendo havido até então qualquer indicação que pudesse antever uma revisão contratual nos moldes" propostos, a operadora "não deixa de estranhar esta posição que entende tratar-se de uma postura atentatória aos valores de respeito comercial e sã concorrência de mercado".

Considerando que "é lamentável que, apesar da subida do custo que a Sport TV agora pretende impor à Nowo e aos outros operadores, a mesma decida manter os custos de subscrição junto dos seus clientes, o que reforça ainda mais o entendimento da Nowo de que tal se trata de um comportamento reprovável", a operadora adianta que "acionará os meios que considerar necessários para salvaguardar os interesses dos seus clientes".

A Sport TV tem como acionistas a Altice, NOS e Vodafone, operadoras de telecomunicações que estão em negociações com a Nowo para a compra de direitos desportivos como a 'Champions' que passaram a ser detidos pela empresa britânica Eleven Sports, que entrou em Portugal este ano.